Gazzetta di Parma: “Palermo su Hernani, ma il colpo resta in stand-by”

Il Palermo valuta Hernani per rinforzare il centrocampo, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, non è ancora arrivata una mossa concreta da parte della dirigenza rosanero. Il centrocampista brasiliano, attualmente in uscita dal Parma, ha già lavorato con Filippo Inzaghi ai tempi della Reggina nella stagione 2022-23, realizzando sette reti in trentuno presenze. Una sintonia che potrebbe riaccendersi in Sicilia, ma per ora resta solo un’ipotesi.

La Gazzetta di Parma evidenzia come il club emiliano stia cercando di sfoltire la rosa prima di procedere con nuove operazioni in entrata, e Hernani rientra nella lista dei calciatori con la valigia pronta. Il Palermo osserva con attenzione, ma non ha ancora formulato un’offerta ufficiale, lasciando in sospeso la possibile trattativa.

Nel frattempo, riporta ancora la Gazzetta di Parma, il calciatore attende sviluppi sul proprio futuro, consapevole dell’interesse di Inzaghi ma anche delle priorità di mercato dei siciliani, ancora concentrati su altri profili per completare il reparto di centrocampo.