Palermo, Gomis: «Ripartiamo con energia, vogliamo costruire qualcosa di grande»

Dal ritiro di Châtillon, Alfred Gomis trasmette entusiasmo e fiducia per l’inizio della nuova stagione del Palermo. Dopo l’amichevole di ieri, oggi la squadra di Inzaghi gode di una giornata di riposo. Intanto, il portiere rosanero ha raccontato ai canali ufficiali del club le sue sensazioni sul ritiro, sul nuovo gruppo e sull’impatto del tecnico.

«Molto contento di essere tornato, di aver ricominciato col gruppo e di avere la possibilità di riprendere a lavorare» ha esordito Gomis, che ha messo alle spalle l’infortunio della passata stagione. «Stiamo lavorando molto bene, il gruppo sta conoscendo i nuovi innesti – anche se sono ancora pochi – e stiamo cercando di ritrovare le nostre certezze, capire i meccanismi del mister e ciò che ci chiederà».

Fondamentale, per il portiere, l’energia che si respira in questi primi giorni: «C’è il desiderio di costruire insieme qualcosa di grande. L’energia iniziale conta tantissimo e siamo già contenti della presenza dei tifosi che ci seguono: dobbiamo continuare a coltivare questo entusiasmo».

L’emozione per il ritorno in campo è palpabile: «L’infortunio? L’ho vissuto come un incidente di percorso, ora sono concentrato solo su energie positive, anche grazie ai miei compagni che mi stanno trasmettendo vibrazioni molto buone».

Poi un passaggio su Filippo Inzaghi: «Non devo neanche presentarlo io. Ha idee chiare, l’anno scorso ha fatto qualcosa di grandioso e non era la prima volta. Speriamo che possa fare lo stesso con noi: aiutare il Palermo a raggiungere qualcosa di mitico, che la città e la società meritano».

Il calore del pubblico non è mancato: «I tifosi sono fondamentali, come sempre. Possono essere il lago della bilancia. Lo scorso anno abbiamo chiuso in un clima difficile, ma con l’arrivo di Inzaghi si è subito riacceso l’entusiasmo. Dobbiamo alimentarlo».

Infine, un commento sulla prestigiosa amichevole del 9 agosto contro il Manchester City: «Avere una proprietà come il City Group incide. Sono sempre stati disponibili a metterci nelle migliori condizioni. Giocare partite così è un lusso e cercheremo di dare il massimo».