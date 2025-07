Accoltellato a 15 anni dopo una lite per una partita di calcio: arrestato un 18enne

Un banale diverbio scoppiato al termine di una partita di calcio si è trasformato in tragedia. Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’addome ieri sera, poco prima delle 21, all’interno del camping Liternum di via Foce Vecchia, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la perforazione del fegato. Le sue condizioni sono gravi: è ricoverato in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano, la lite sarebbe nata tra un gruppo di ragazzini ospiti della struttura. A un certo punto, per difendere il proprio fratello – coetaneo della vittima – sarebbe intervenuto un 18enne incensurato, che avrebbe estratto un coltello a scatto nascosto nel marsupio. Durante la colluttazione avrebbe sferrato la coltellata che ha colpito il 15enne.

Dopo l’aggressione, il giovane si sarebbe allontanato rapidamente, tornando a casa con la famiglia per timore di ritorsioni da parte degli amici e parenti della vittima. I carabinieri, grazie a una rapida attività investigativa, sono riusciti a identificarlo e arrestarlo con l’accusa di tentato omicidio. Attualmente si trova in carcere, in attesa di giudizio.