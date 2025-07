Gazzetta di Modena: “Modena-Palermo, trattativa viva per Palumbo. Scambio con Saric o solo cash”

L’operazione che potrebbe portare Antonio Palumbo al Palermo è ormai ai dettagli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, le possibilità che il centrocampista lasci il Modena per trasferirsi in rosanero sono altissime: si attende solo l’ultimo passo per sancire l’accordo tra le parti. Un’eventualità che, se confermata, rappresenterebbe un successo per tutti i soggetti coinvolti: il giocatore avrebbe finalmente la chance di approdare in una piazza ambiziosa come Palermo, il Modena incasserebbe una plusvalenza da reinvestire sul mercato, mentre Inzaghi otterrebbe uno dei suoi principali obiettivi per il nuovo corso tecnico.

Restano, tuttavia, alcuni nodi da sciogliere, come sottolineato anche dalla Gazzetta di Modena. Il primo riguarda la valutazione economica che i due club danno a Palumbo e a Dario Saric, quest’ultimo possibile contropartita tecnica nell’affare. Proprio per evitare complicazioni, Modena e Palermo stanno parallelamente lavorando su due fronti: da un lato un trasferimento a titolo definitivo con pagamento in denaro, dall’altro la soluzione che prevede lo scambio con Saric, formula sulla quale si ragiona ormai da settimane.

Come scrive ancora la Gazzetta di Modena, l’ostacolo principale sulla seconda ipotesi riguarda le condizioni dell’accordo economico e tecnico tra le due società. Ma da entrambi i fronti filtra ottimismo: la fumata bianca sembra vicina e una sintesi che soddisfi tutti potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.