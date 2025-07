Il Mantova piazza un innesto di qualità per la prossima stagione. Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo di César Falletti dalla Cremonese. Il trequartista uruguaiano, ex Ternana e con una breve parentesi anche al Palermo nella stagione 2018/2019, è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia biancorossa.

