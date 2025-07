La Nazione: “Gyasi tentato dal Palermo. Ritorno a casa possibile per l’esterno”

Mentre l’Empoli lavora senza sosta per consegnare a mister Pagliuca una squadra competitiva, l’attenzione della dirigenza azzurra è concentrata anche sul fronte uscite. Dopo le cessioni di Marianucci al Napoli, Fazzini alla Fiorentina e Anjorin al Torino, altri nomi potrebbero presto lasciare il club toscano.

Come riportato da La Nazione, l’ultimo profilo finito al centro dell’interesse è quello di Emmanuel Gyasi. L’esterno, nato a Palermo trentuno anni fa, sarebbe entrato nei radar proprio del club rosanero, che valuta il suo ingaggio nel caso in cui non si sbloccasse la trattativa con lo Spezia per Salvatore Elia.

Secondo quanto riferisce il giornalista Simone Cioni sulle colonne de La Nazione, Gyasi rappresenterebbe un’alternativa di maggiore esperienza, reduce da 37 presenze nell’ultimo campionato di Serie A con la maglia dell’Empoli. La sua duttilità e lo spirito di sacrificio avrebbero attirato l’attenzione della dirigenza palermitana.

Simone Cioni evidenzia come Gyasi, legato all’Empoli fino al 2026, potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di un ritorno nella sua città natale, ritenendo ormai chiuso il proprio ciclo in azzurro. Due stagioni altalenanti alle spalle: dalla salvezza miracolosa del 2024 all’ultima, amara retrocessione. La trattativa è solo abbozzata, ma La Nazione rilancia il possibile asse Empoli-Palermo, con Gyasi pronto a cambiare maglia.