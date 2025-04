Gazzetta dello Sport: “Un fondo Usa per il Monza”

Con la retrocessione in Serie B ormai all’orizzonte, il Monza potrebbe assistere a una svolta cruciale anche sul fronte societario. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, un fondo americano avrebbe compiuto un concreto passo avanti per l’acquisizione di una quota di maggioranza del club brianzolo. Una nuova manifestazione d’interesse che rilancia le ambizioni di cambiamento, dopo i precedenti tentativi da parte di Orienta Partners e Gamco.

Baldissoni, il volto italiano della trattativa

A fare da riferimento italiano nell’operazione c’è Mauro Baldissoni, ex direttore generale e amministratore delegato della Roma ai tempi della gestione americana di James Pallotta. Romano, avvocato esperto in diritto societario e finanziario, Baldissoni rappresenterebbe il ponte tra Fininvest e il nuovo potenziale gruppo acquirente.

La trattativa, come sottolineato dalla Gazzetta, è ancora in una fase iniziale ma concreta. L’idea sarebbe partire con una quota del 65-70%, per poi arrivare a un’acquisizione totale del club. Secondo le prime ricostruzioni, Adriano Galliani resterebbe al timone operativo del progetto, mantenendo la carica di amministratore delegato.

I precedenti e le condizioni

Non è la prima volta che investitori statunitensi si interessano al Monza. In passato ci sono stati colloqui avanzati con Orienta Partners, che portarono addirittura a una due diligence, e successivamente con Gamco, fondo legato a Mario Gabelli. Tuttavia, le trattative si sono interrotte nel momento in cui i biancorossi hanno cominciato a scivolare in classifica, rendendo l’investimento meno appetibile.

Le basi per ripartire

Nonostante lo scenario complicato, il Monza si garantirebbe un paracadute di 25 milioni in caso di retrocessione. Inoltre, grazie agli investimenti di Fininvest, il club dispone di strutture solide: uno stadio ristrutturato e un centro sportivo ampliato, elementi che rappresentano una base importante per il rilancio.

Ora non resta che attendere gli sviluppi. Ma la possibilità di un cambio di proprietà con un forte impulso americano sembra più vicina che mai.