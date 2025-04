Serie B, lunedì le nuove date dei playoff

La Lega Serie B ha ufficializzato che tutte le partite valide per la 34ª giornata – inizialmente previste per il lunedì di Pasquetta e successivamente rinviate per la scomparsa di Papa Francesco – si giocheranno lunedì 13 maggio alle ore 20.30, in contemporanea.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la decisione comporterà inevitabili conseguenze anche sul calendario della post season. Lunedì prossimo, infatti, l’Assemblea della Lega B sarà chiamata a deliberare un aggiornamento del calendario dei playoff e con ogni probabilità anche del playout.

Tra le modifiche al vaglio ci sarebbe lo slittamento del turno preliminare e, potenzialmente, anche di una delle due semifinali, per consentire alle squadre coinvolte di recuperare le forze dopo il nuovo calendario compresso. La finale playoff, al momento, resta confermata per il 1° giugno.

Un nuovo scossone, quindi, al calendario della Serie B, che nelle prossime settimane entrerà nel vivo della sua fase più delicata.