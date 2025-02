Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo, festa grande. È il nuovo idolo di Palermo”

Un’accoglienza calorosa ha segnato il primo giorno di Joel Pohjanpalo a Palermo, tra entusiasmo e speranze per il futuro. Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il bomber finlandese è stato travolto dall’affetto di 500 tifosi, accorsi allo stadio Renzo Barbera per dargli il benvenuto.

L’evento ha rappresentato un momento di forte connessione tra il nuovo attaccante rosanero e la città, con autografi, foto e cori, riservati a chi aveva già acquistato la sua maglia ufficiale. Come evidenziato da Vitale, l’entusiasmo attorno all’arrivo di Pohjanpalo ha rievocato momenti importanti della storia rosanero, con la tifoseria che si è subito stretta attorno al nuovo numero 19.

Affacciatosi dalla finestra del Barbera, il finlandese ha infiammato i presenti con un messaggio chiaro:

«Sono molto felice di essere qui. Scriviamo la storia, forza Palermo!».

Parole che hanno scatenato un boato tra i tifosi e che rappresentano una promessa per il futuro. Ora, con il calciomercato chiuso e il suo inserimento nella squadra in corso, il Palermo e Pohjanpalo si preparano al prossimo obiettivo: dimostrare sul campo che questa storia può davvero essere scritta.