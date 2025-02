Serie B, il mercato alza il livello: Sassuolo, Pisa e Spezia puntano alla A

Con il mercato invernale ormai chiuso, la corsa alla Serie A entra nel vivo. Come evidenziato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, le tre squadre dominatrici della Serie B, Sassuolo, Pisa e Spezia, hanno deciso di non accontentarsi e hanno sfruttato la sessione di gennaio per rafforzarsi ulteriormente. L’obiettivo è chiaro: evitare i playoff e centrare la promozione diretta. Tuttavia, l’equilibrio in vetta non è ancora definitivo e lo stesso mercato potrebbe aver dato nuove energie a Cremonese, Palermo e alle altre inseguitrici.

Sassuolo: il colpo finale per Grosso

L’ambizione del Sassuolo si è tradotta in un mercato aggressivo, come sottolineato da Binda. Il ds Palmieri ha lavorato con determinazione per regalare a Fabio Grosso una squadra ancora più competitiva. Dopo gli arrivi iniziali di Velthuis e Skjellerup, il club neroverde ha chiuso la sessione con tre colpi importanti:

Mazzitelli (centrocampo)

Verdi (trequarti)

Bonifazi (difesa)

L’ex Como e il fantasista, arrivato sempre dal club lariano, daranno a Grosso la possibilità di passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, un cambio tattico che potrebbe rivelarsi decisivo. Bonifazi, invece, rappresenta un’alternativa di esperienza per il pacchetto arretrato, in un organico che ora conta 29 giocatori.

Pisa: rinforzi mirati per Inzaghi

Il Pisa ha atteso gennaio per intervenire, ma ha saputo colpire nei ruoli giusti. Come riportato da Binda, la priorità era un esterno destro per sopperire agli infortuni di Esteves e Leris, e la scelta è ricaduta su Sernicola, preferito a Candela.

In più, la dirigenza ha puntato ancora una volta sul mercato internazionale, con l’arrivo del centrocampista Solbakken e soprattutto dell’attaccante Meister, già protagonista in Ligue 1.

Per la difesa, il piano iniziale prevedeva l’arrivo di Provstgaard, che però all’ultimo ha virato verso la Lazio. Così, il club ha ripiegato su un profilo italiano: Castellini, ex Catania, che ha deciso di cambiare aria dopo tensioni interne nello spogliatoio siciliano.

Infine, un altro rinforzo indiretto è il ritorno imminente di Morutan, che dopo un lungo stop sarà presto disponibile per Inzaghi.

Spezia: il colpo Lapadula per blindare la A

L’operazione più impattante del mercato, insieme all’acquisto di Pohjanpalo da parte del Palermo, è stata senza dubbio la firma di Lapadula per lo Spezia.

Come riportato da Binda, l’operazione è stata il passo d’addio della proprietà Platek, che sta per cedere il club a FC32 dopo investimenti per 70 milioni.

Oltre a Lapadula, è tornato anche Chichizola, che darà una soluzione in più tra i pali a Luca D’Angelo. Inoltre, è stata rinforzata la difesa con la permanenza di Bertola, che a luglio partirà a parametro zero ma nel frattempo potrà essere un’arma in più per lo sprint promozione.

Con un attacco che vede Soleri infortunato e Pio Esposito con Colak e Di Serio come uniche alternative, l’innesto di Lapadula potrebbe essere la mossa decisiva per lo Spezia, cambiando completamente le gerarchie in avanti.