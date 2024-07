Gazzetta dello Sport: “Palermo Segre ko, si ferma per 20 giorni”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul ko di Segre.

Brutta notizia per il Palermo: Jacopo Segre, 27 anni, ha subito un trauma contusivo al ginocchio destro. Le indagini strumentali hanno rivelato un versamento articolare, che potrebbe costringerlo a fermarsi per circa venti giorni. Questa assenza potrebbe rappresentare una sfida per la squadra, che dovrà fare a meno del centrocampista per un periodo significativo.