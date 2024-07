Corriere dello Sport: “Sonny D’Angelo al Campobasso. Torres: Guiebre. Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

La Torres ha ingaggiato l’esterno sinistro Abdoul Guiebre (27) in prestito dal Modena con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni: martedì la presentazione nel ritiro di Sappada. Il Perugia ha ufficializzato il centrocampista Adam Aegir Palsson (26) proveniente dagli islandesi del Valur Reykjavik a titolo temporaneo con diritto di opzione. Al Crotone il portiere Andrea Sala (30) dal Catanzaro: triennale. Il Campobasso ha annunciato il centrocampista Sonny D’Angelo (28) in prestito secco dall’Avellino. Per il Sorrento arrivano il portiere Simon Harrasser (18), a titolo definitivo, scuola Sudtirol, il centrocampista Francesco Lops (19) e l’attaccante Davide Colangiuli (19), entrambi in prestito dal Bari. Alla Casertana il terzino sinistro Matteo Falasca (20) dal Sassuolo: accordo pluriennale. Per il Giugliano c’è il difensore Andrea Valdesi (20) dalla Juventus: biennale.

Al Picerno il centrocampista Simone Cecere (18) dalla Spal: triennale. Per il Foggia l’attaccante Amadou Makhtarlayi Sarr (20), in prestito dall’Inter, e il ritorno del difensore Alessandro Silvestro (21), biennale. Alla Team Altamura il centrocampista Jonathan Bumbu (25). Per la Lucchese il difensore Tommaso Botrini (19), giovanili Empoli, dal Follonica Gavorrano: contratto annuale. Alla Pianese il portiere Emiliano Filippis (20) ex Tau Altopascio e Follonica Gavorrano. Il Rimini si è assicurato il mediano Mattia Fiorini (23) dalla Fiorentina: triennale. Per la Triestina il centrocampista Christopher Attys (23) dal Trento, ex Imolese. Al Caldiero Terme il centrocampista Omar Cissè (20), ex Clivense, biennale con opzione per un’ulteriore stagione, e la conferma del difensore Leonardo Personi (19), contratto triennale. Per l’Alcione Milano il centrocampista Giuseppe Mazzola (19) dalla Primavera dell’Inter. Alla Pergolettese il difensore Edoardo Olivieri (18) in prestito dal Modena. Torna con la Pro Vercelli il difensore Davide De Marino (24) a titolo definitivo dalla Juventus. Il Lecco ha prolungato con l’attaccante Mattia Tordini (22) fino al 2027.