Gazzetta dello Sport: “Il Palermo investe su Gomez, Ikwuemesi della Salernitana è un’idea. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

In una giornata movimentata per gli attaccanti, si segnala la conferma di Pio Esposito allo Spezia e l’annuncio atteso della Cremonese: Manuel De Luca è il nuovo centravanti grigiorosso, avendo firmato fino al 2028 e arrivando a titolo definitivo dalla Sampdoria. La cessione di De Luca intensifica l’interesse della Sampdoria per Tutino, anche se il Sassuolo sembra essere in vantaggio nelle trattative con il Cosenza. Il Cosenza ha anche finalizzato il prestito dal Verona del brasiliano Charlys, riscattato dal Vitoria.

Per quanto riguarda il Palermo, la squadra si sta muovendo su più fronti. Ikwuemesi della Salernitana è un’idea, anche se è da tempo nel mirino del Leuven in Belgio. Più concrete sono le opzioni per la fascia destra, con Pedro Pereira del Monza come alternativa se non si riuscisse a chiudere per Pierozzi della Fiorentina. Un colpo per il futuro è rappresentato da Valentin Gomez, giovane difensore argentino del Velez, acquistato dal City Group e lasciato in prestito al River Plate fino al 2026.

Anche i giovani italiani sono al centro dell’attenzione, e l’amichevole tra Fiorentina e Reggiana è stata l’occasione per discutere di mercato. In granata potrebbe arrivare Distefano, ex attaccante della Ternana.

In Serie B, il Pisa potrebbe puntare su uno sloveno, contendendo a squadre della Bundesliga il giocatore Elsnik dell’Olimpia Lubiana. Inoltre, a Inzaghi piacciono Radunovic del Cagliari e Bonfanti dell’Atalanta. La Carrarese ha annunciato l’acquisto di Jimenez dalla Salernitana, che era all’Atalanta U23. A Salerno, invece, potrebbe arrivare Riccio dalla Juventus, che era in prestito al Modena. Infine, in Serie C, il Catania è stato molto attivo nelle ultime 48 ore, chiudendo per D’Andrea dal Cerignola e soprattutto per Luperini dalla Ternana, che ha firmato un triennale.