PATRICK VIEIRA È IL NUOVO ALLENATORE: ribaltone totale in Serie A | Salto in alto per vincere lo Scudetto

Il tecnico transalpino è pronto a lasciare il Genoa per fare il tanto atteso grande salto: il prossimo anno lotterà per vincere lo scudetto.

Nella stagione attuale di Serie A ci sono stati diversi esoneri. Anche club importanti hanno cambiato guida tecnica. Il Milan ad esempio ha dato il benservito a fine dicembre a mister Paulo Fonseca, chiamando sulla panchina al suo posto Sergio Conceicao. Qualche settimana fa poi la Juve ha esonerato Thiago Motta, sostituendolo invece con Igor Tudor.

La Roma si è resa protagonista di una doppia sostituzione prima dell’arrivo di Claudio Ranieri, facendo saltare le teste di Daniele De Rossi e Ivan Juric. Una scelta che però ha pagato, visto che da quando il tecnico di Testaccio è tornato a Trigoria, la Magica si è rimessa in carreggiata per un posto in Europa.

Un altro club che ha deciso di sostituire il proprio allenatore dopo gli scarsi risultati ottenuti è stato il Genoa. Alberto Gilardino infatti è stato rimpiazzato da Patrick Vieira, che con grande pragmatismo è riuscito a portare via la squadra dalla zona calda, garantendole ora un finale di campionato sereno. Detto ciò però nelle ultime ore sono venute alla luce delle clamorose voci riguardanti proprio il futuro del tecnico francese.

Vieira fa il grande salto

Gli ottimi risultati di Vieira alla guida del Grifone hanno sorpreso tutti. In pochi infatti si aspettavano questo andamento. Di conseguenza come spesso accade in questi casi, il mister transalpino è finito nel mirino di qualche club importante.

Uno su tutti però sembra essere davvero interessato a lui. Stiamo parlando della Roma, che in estate saluterà Claudio Ranieri, pronto a ricoprire un ruolo dirigenziale nella Magica, e dovrà accogliere un nuovo allenatore, di cui però appunto non si conosce ancora l’identità.

È il profilo ideale

Visto che proprio Ranieri ha detto che il prossimo allenatore romanista sarebbe stato un nome che nessuno ancora aveva nominato fino ad ora, il profilo di Vieira potrebbe essere proprio quello giusto.

Inoltre il francese sembrerebbe la scelta ideale per pragmatismo e risultati, oltre che per gestione del gruppo. Una candidatura che, sebbene per il momento non abbia ancora trovato riscontri, potrebbe rivelarsi davvero realistica al termine della stagione attuale.