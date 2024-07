Tuttosport: “Palermo-Martegani. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

La Cremonese ufficializza l’arrivo dalla Sampdoria dell’attaccante Manuel De Luca, 26 anni, con 116 gare in Serie B, 29 gol e 10 assist. De Luca è stato acquistato per 1,5 milioni di euro, aggiungendosi ai nuovi arrivi Fulignati e Vandeputte.

La Salernitana è interessata a Yaya Kallon, 23 anni, ala destra sierraleonese con una storia particolare. Kallon ha lasciato l’Africa per entrare nel vivaio del Genoa, debuttando in Serie A con la prima squadra. La scorsa stagione ha giocato nel Verona e successivamente nel Bari, totalizzando 13 presenze e 2 assist in Serie B. La Salernitana potrebbe rappresentare un’opportunità importante per la sua carriera.

Il club campano sta anche valutando il difensore Alessandro Pio Riccio, 22 anni, tornato alla Juventus Next Gen dopo aver giocato nel Modena la scorsa stagione con 23 presenze.

Il Cosenza è alla ricerca di una prima punta e sta considerando Ernesto Torregrossa, 31 anni, che potrebbe lasciare il Pisa se Gianluca Lapadula, richiesto da Pippo Inzaghi, dovesse arrivare. Torregrossa ha giocato tra Sampdoria e Pisa la scorsa stagione, con 15 presenze, 2 gol e 2 assist, ma ha avuto problemi muscolari.

Intanto, il Cosenza ha ottenuto in prestito dal Verona il mediano brasiliano Charlys, 20 anni, che ha debuttato in Serie A la scorsa stagione con 2 apparizioni.

Lo Spezia ha riottenuto in prestito dall’Inter l’attaccante Francesco Pio Esposito, 19 anni, che la scorsa stagione ha giocato 38 partite segnando 3 gol.

Il Brescia, per rinforzare la difesa, sta puntando su Valerio Mantovani, 28 anni, con 157 presenze in Serie B tra Ternana e Ascoli.

Il Palermo è interessato al trequartista argentino Agustin Martegani, 24 anni, che la scorsa stagione ha giocato nella Salernitana con 19 presenze e 1 gol. Martegani proviene dal San Lorenzo.

Per gli esterni, il Palermo sta valutando tra il portoghese Pedro Pereira, 26 anni, di proprietà del Monza, e Niccolò Pierozzi, 22 anni, rientrato alla Fiorentina dopo sei mesi in prestito alla Salernitana.

La Carrarese è vicina all’acquisto dell’attaccante italo-spagnolo Kaleb Jimenez, 22 anni, ex Vicenza e Atalanta U23.

Il Modena ha rinnovato fino al 2027 il contratto del difensore Cristian Cauz, 27 anni.