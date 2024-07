Escl Ag. Martegani: «Palermo? Naturale volerci giocare. Stima reciproca con De Sanctis»

«Palermo? Al momento si tratta solo di voci, non c’è una trattativa. Non abbiamo ancora parlato con il San Lorenzo, ma ovviamente al ragazzo piacerebbe tornare in Italia. Il Palermo è un club importante con l’ambizione di tornare in Serie A. Non si può non volere giocare in una squadra così. Con De Sanctis al momento non abbiamo parlato ma c’è una stima reciproca». Queste le parole ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Patricio Lombilla, agente del centrocampista del San Lorenzo Agustin Martegani accostato nelle ultime ore al Palermo.

Dall’Argentina: offerta del Palermo per Martegani del San Lorenzo