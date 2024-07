Pomini: «Dionisi ha entusiasmo. Il Palermo è la favorita ma da lì a vincere ce ne passa tanto».

Intervistato da Alessio Alaimo per “TMW” l’ex portiere rosanero Alberto Pomini si sofferma su vari temi, parlando anche del Palermo.

Ecco le sue parole:

«L’Italia? Un Europeo deludente, una squadra che non è riuscita a reagire alle difficoltà. Poche squadre hanno mostrato bel gioco, è mancata una reazione».

L’unica nota lieta è Donnarumma. ↔Uno dei migliori, se non il miglior portiere in Europa. È assurdo che venga criticato».

De Rossi e la Roma: come sarà l’anno prossimo? «Che l’anno scorso avesse un grande rendimento me l’aspettavo, è un grande allenatore dal grande presente e futuro. Roma è un ambiente che conosce, è la sua prima esperienza dall’inizio e può fare bene e costruire».

Come vede il mercato della Roma? «Mi sembra un mercato abbastanza fermo in generale, non ci sono stati grandi momenti ma le squadre sono ancora tutte da costruire».

La B che verrà: come sarà? «Ci sono sette-otto squadre che possono vincere il campionato: le favorite per vincere dovranno vendere cara la pelle».

In questi giorni è andato in giro per i ritiri… «Sono andato a trovare con l’Aic Mantova, Genoa, Modena, Palermo e tanti altri ritiri per il consueto incontro iniziale per aggiornarci sui regolamenti e i nuovi servizi che vengono proposti per cercare di dare un benvenuto».

Come ha visto I rosanero? «C’è entusiasmo, l’allenatore ne ha tanto. Il Palermo è la favorita ma da lì a vincere ce ne passa tanto».