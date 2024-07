Gazzetta dello Sport: “Il Palermo su Pedro Pereira, Pirola lascia Salerno. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Spunta un altro nome per la difesa del Palermo: si tratta del portoghese Pedro Pereira, difensore di fascia destra in uscita dal Monza. Un giocatore eclettico che può ricoprire diversi ruoli, quindi molto utile per Dionisi, anche per la sua esperienza in categoria, avendo già vinto un campionato di Serie B con il Monza.

Attaccanti E’ sempre vivace il mercato delle punte, con la Cremonese che a breve annuncia De Luca (Samp).

Una novità in Calabria: il Cosenza era convinto di riprendere Mazzocchi dall’Atalanta, ma il Catanzaro ha fatto il sorpasso. Così il Cosenza – in attesa di definire il destino di Tutino: più Sassuolo che Samp – cerca alternative e ha sondato il Pisa per avere la disponibilità di Torregrossa. Lo stesso Catanzaro invece per il centrocampo ha chiuso l’operazione con il Benevento per Koutsoupias (era a Bari), che ha firmato un contratto per tre anni ed è a disposizione.

Le altre Il Cesena è vicino all’annuncio di Curto, in arrivo dal Como, e del centrocampista svedese Joseph Ceesay dal Malmoe. La Sampdoria ha definito l’arrivo del giovane Akinsanmi, centrocampista dell’Inter, in prestito. La Reggiana valuta la possibilità di ingaggiare Hermannsson, difensore in uscita dal Pisa; il club toscano si ritrova con un folto gruppo di giocatori fuori rosa (come il già citato Torregrossa) e tra questi c’è Arena che va verso la Carrarese (oltre a Jureskin allo Sheriff).

Cessioni Diversi giocatori hanno lasciato la B. Su tutti Pirola, difensore della Salernitana, passato all’Olympiacos Pireo per 3 milioni, mentre Ikuegesi andrà in Belgio al Leuven. Il Modena ha girato Guiebre (rientrato da Bari) alla Torres, Heinz dal Südtirol è andato alla Casertana e Bentivegna dalla Juve Stabia (era a Novara) va a rinforzare il Pescara di Baldini.