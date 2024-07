Gds: “Palermo, occhio alle uscite in difesa. Non sono esclusi addii «eccellenti»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

Il Palermo ha mostrato significativi problemi difensivi nella stagione appena conclusa, subendo 53 gol in 38 partite di campionato, che diventano 56 considerando anche i playoff. Questo dato preoccupante sulla tenuta difensiva evidenzia la necessità di migliorare la stabilità della squadra per poter ambire alla promozione diretta.

Il direttore sportivo De Sanctis è già al lavoro per trovare nuovi profili difensivi, con l’arrivo di Nikolaou come primo passo. Tuttavia, Nikolaou da solo non sarà sufficiente. De Sanctis, insieme all’allenatore Dionisi, dovrà valutare quali centrali difensivi attualmente in organico potranno essere utili nella prossima stagione e chi invece dovrà lasciare il club.

Al momento, almeno due tra Lucioni, Ceccaroni, Peda, Nedelcearu e Graves sono destinati all’addio. Nedelcearu, meno esperto rispetto a Lucioni e Ceccaroni, e Graves, nonostante la sua versatilità, rischiano di più. Non sono arrivate offerte per Nedelcearu e Graves, ma il Palermo cercherà soluzioni per loro, valutando sia la Serie B sia il mercato estero. Ceccaroni, con l’arrivo di Nikolaou, potrebbe perdere il posto da titolare, ma il Palermo potrebbe dargli una seconda chance, a meno che non arrivi un’offerta importante. Il Palermo è determinato a migliorare la sua difesa per risalire in classifica, anche a costo di fare sacrifici importanti.