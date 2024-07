Gds: “Palermo, piacciono Appuah e Martegani”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e i nomi in ballo.

Il Palermo sta continuando a monitorare il mercato estero per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo De Sanctis sta valutando vari profili per migliorare tutti i reparti, soprattutto dopo la recente sconfitta in amichevole contro il Rapperswil, che ha acceso un piccolo campanello d’allarme, anche se va considerato che si tratta di calcio estivo.

Profili Attualmente Monitorati

Appuah (Nantes)

Ruolo: Esterno sinistro

Età: 20 anni

Situazione: Giocatore con esperienza in Ligue 1 e protagonista nella Youth League. Il Nantes ha rifiutato un’offerta del Venezia di 1,8 milioni di euro, chiedendo almeno 3 milioni. De Sanctis è interessato e potrebbe puntare su di lui, anche se la concorrenza è alta.

Agustin Martegani (San Lorenzo)

Ruolo: Trequartista

Età: 23 anni

Passato in Italia: Ha giocato nella Salernitana nella scorsa stagione, con 18 presenze e un gol. Il Palermo è interessato a un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.

Escl Ag. Martegani: «Palermo? Naturale volerci giocare. Stima reciproca con De Sanctis»

Legowski (Salernitana)

Ruolo: Centrocampista

Situazione: Altro profilo seguito da De Sanctis, ma il sogno rimane Mazzitelli del Frosinone.

Movimenti in Uscita

Vasic: Il Partizan Belgrado è interessato al giocatore e potrebbe chiederlo in prestito, ma il Palermo intende tenerlo per il momento.

Queste mosse riflettono l’intenzione del Palermo di rinforzare la squadra con giovani talenti e profili internazionali, mirando a costruire un organico competitivo per il prossimo campionato e puntando alla promozione diretta.