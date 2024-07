Gds: “Palermo, definita operazione Gomez. Ceccherini e Ferrari…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

Il casting di nomi coinvolge anche la difesa: è fatta per Gomez del Vélez. Il costo del cartellino è di circa 10 milioni più un bonus di 500 mila euro. Il difensore si trasferirà al River Plate che gli ha già fatto svolgere le visite mediche ed è pronto ad accoglierlo tra lunedì e mercoledì (il ragazzo ha già salutato i suoi compagni del Vélez).

La pista Ferrari si è riaperta ma resta difficile, quella per Giorgini del Südtirol è più abbordabile benché al momento il club di viale del Fante abbia preso tempo. In prima fila restano Pierozzi della Fiorentina e Ceccherini del Verona: il primo è pronto a raggiungere Livigno ma attende ancora l’ok definitivo, il secondo ha già dato disponibilità al trasferimento e attende un eventuale accordo tra il Palermo e gli scaligeri.

I rosa sono in cerca anche di un terzino sinistro in attesa del rientro dalle vacanze di Lund: Carissoni del Cittadella resta la prima opzione, mentre per Ioannou del Como finora c’è stato solo un timido sondaggio. In attacco ha ripreso quota la candidatura di Lapadula ma su di lui c’è mezza Serie B; su Ikwuemesi proseguono, seppur più lentamente, i dialoghi con la Salernitana. Sembra invece essersi raffreddato l’interesse per Brunori da parte della Cremonese, che visti i costi troppo alti ha virato su De Luca della Sampdoria; non è tuttavia da escludere un ritorno di fiamma in caso di cessione dell’ex Palermo Vazquez.