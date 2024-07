Escl. Presidente Velez: «Gomez? Il Palermo migliori la sua offerta. Siamo in contatto con altri club»

«Confermo che abbiamo ricevuto un’offerta da parte del Palermo per Valentin Gomez. Abbiamo risposto ai rosanero chiedendo di migliorare l’offerta e siamo in attesa di una loro risposta. Dieci milioni? Considerato le varie spese ne sarebbero rimasti, a conti fatti, solo sette. Siamo già in contatto anche con altre squadre per Gomez. Speriamo che il Palermo formuli una nuova offerta». Queste le parole ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Luis Fabian Berlanga, Presidente del Velez Sarsfield, club proprietario del cartellino del difensore Valentin Gomez.

Dall’Argentina: “Palermo, super offerta per Valentín Gómez del Vélez”