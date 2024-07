Longari: “C’è la fila per Marconi. Quattro club di C sull’ex Palermo”

Ivan Marconi è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo il mancato rinnovo del contratto con il Palermo. L’esperto difensore potrebbe essere un rinforzo importante per una piazza di Serie C che punta ad obiettivi importanti, come la promozione in cadetteria. Infatti, secondo quanto riportato su “X” da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, sull’ex rosanero ci sarebbero Ascoli, Entella, Trapani e soprattutto il Pescara, club nel quale il giocatore potrebbe ritrovare mister Silvio Baldini, con cui vinse i playoff di Serie C nel 2022 proprio con la maglia siciliana.

Tanto interesse per Ivan #Marconi svincolato dal Palermo. Il difensore è stato sondato da Pescara Ascoli Trapani ed Entella. — Gianluigi Longari (@Glongari) July 16, 2024