Palermo, il saluto a Pigliacelli: “Grazie di tutto Mirko, in bocca al lupo” (VIDEO)

Nella giornata di oggi, martedì 16 luglio, il Catanzaro ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Mirko Pigliacelli. Dopo due stagioni con la maglia del Palermo, l’ex Trapani riparte dunque dalla formazione calabrese dopo l’arrivo in rosanero di Alfred Gomis, il quale affiancherà Sebastiano Desplanches durante la stagione 2024-25. Attraverso i propri profili social, i rosanero hanno pubblicato un video per salutare il nuovo estremo difensore giallorosso: “Grazie di tutto Mirko, in bocca al lupo”.

