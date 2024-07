Colpo di prospettiva tra i pali per la Cremonese. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com i grigiorossi avrebbero trovato l’intesa con l’Inter per Francesco Tommasi. Il nerazzurro classe 2006 si unirà dunque al club cadetto, dove troverà spazio all’interno del settore giovanile per mettersi in mostra con più continuità.

Continue Reading