Il Pisa sta muovendo i primi passi sul mercato in entrata per soddisfare le richieste di Filippo Inzaghi. Stando a quanto riporta Gianlucadimarzio.com, il nuovo tecnico dei toscani avrebbe richiesto Rigoberto Rivas, esterno destro ex Reggina reduce dall’ultima esperienza con l’Hatayaspor. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse dell’Empoli, che potrebbe dunque rovinare i piani dell’ex allenatore amaranto.

Continue Reading