Sciaccaluga: «Stimo molto Dionisi. Palermo tra le candidate alla promozione»

Ai microfoni di News.Superscommesse.it l’ex giocatore Paolo Sciaccaluga si è soffermato sulla lotta promozione della prossima Serie B:

«Anche per i club più blasonati è sempre difficile riuscire a ottenere risultati importanti, perché nel campionato di Serie B le neopromosse dalla C possono dire la propria ed essere quelle “mine vaganti” per mettere in difficoltà chiunque. Ci sono tante incognite, pur volendo rispettare delle griglie di partenza; è facile pensare che quelle retrocesse dalla Serie A siano le più accreditate ma non è affatto una cosa scontata. Credo che il Frosinone, in virtù dei trascorsi degli ultimi anni, proverà senz’altro a tornare in massima serie; tra le candidate principali, inserisco il Palermo che riparte da un allenatore che conosco bene e di cui ho stima, Alessio Dionisi, oltre che dal desiderio della proprietà che ha fatto e sta facendo investimenti importanti per rivedere la Serie A dopo tanti anni.

Aggiungo la Sampdoria di Pirlo, che sarà desiderosa di riscatto e proverà in tutti i modi a ottenere la promozione diretta. Lo stesso Catanzaro proverà a ripetersi, anche se la partenza di Vivarini potrà avere ripercussioni importanti, come non escludo che vogliano riscattarsi il Sassuolo e la Salernitana. Resta un campionato sempre insidioso, per cui non ci sarebbe da meravigliarsi se uscisse qualche nome che non viene menzionato tra i favoriti».