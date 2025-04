Serra: «In B società che hanno investito molto sono in estrema difficoltà»

Antonio Serra, ex presidente del Cosenza, ha parlato ai microfoni di cosenzapost.it della situazione del club rossoblu:

«Cosenza? La situazione è difficile. Già il campionato di serie B non è semplice, ci sono società che hanno investito molto e sono in estrema difficoltà. Aggiungiamo che quest’anno è mancata la fortuna che è una componente fondamentale anche del calcio. Sembra che in questa stagione non ci sia per niente. Secondo me oggi questo sport è un’azienda e bisogna programmare bene».