Tangorra: «Il Bari non è da playoff»

L’ex calciatore del Bari, Massimo Tangorra, si è espresso ai microfoni di tuttobari.com per esprimersi sul momento del club:

«Il Bari non è da playoff. È una squadra secondo me incompleta, soprattutto nel reparto difensivo: a gennaio si poteva far meglio. Anche se dovesse entrare nelle prime 8, non giocherebbe una post-season da protagonista: non ha la squadra adatta, si salverà con meno patemi d’animo dell’anno scorso ma l’obiettivo playoff serve solo per riempire le pagine. Questa squadra ha dimostrato a più riprese di non avere la continuità giusta».