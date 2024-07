Il Palermo pensa a Federico Ceccherini. I rosanero, secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, starebbero valutando il profilo del difensore di proprietà dell’Hellas Verona, per offrire al tecnico Dionisi un rinforzo di esperienza per la sua retroguardia. Su Ceccherini si registra anche l’interesse di Sampdoria e Modena e di alcuni club in Turchia e Arabia Saudita.

Continue Reading