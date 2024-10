Milan-Club Brugge, Camarda esordisce in Champions: è l’italiano più giovane della storia

Francesco Camarda, a 16 anni e 226 giorni, diventa il più giovane italiano ad esordire in Champions League

Nella serata di Champions League del 22 ottobre 2024, Francesco Camarda ha riscritto la storia del calcio italiano, diventando il giocatore più giovane a esordire nella massima competizione europea per club. A soli 16 anni e 226 giorni, il giovane talento classe 2008 è stato schierato in campo al 75’ minuto, sostituendo Álvaro Morata nella partita tra il suo club e il Club Brugge. Un debutto che non solo ha illuminato il futuro di Camarda, ma ha anche superato un importante record detenuto da un altro connazionale, Moise Kean.

Il precedente primato apparteneva infatti a Kean, che aveva fatto il suo esordio in Champions League a 16 anni e 267 giorni con la maglia della Juventus. Ora, con questo traguardo, Camarda si afferma come la nuova promessa del calcio italiano, mostrando tutto il suo potenziale in un palcoscenico di prestigio come quello europeo.