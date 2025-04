Serie A: tre punti salvezza per il Venezia, Monza sconfitto 1 a 0. La classifica aggiornata

Una vittoria che accende notevolmente le chances salvezza. Allo stadio “Penzo”, sotto gli occhi dell’ex Joel Pohjanpalo, il Venezia sconfigge 1 a 0 l’oramai spacciato Monza grazie ad una rete al 72′ di Fila, che permette agli uomini di Di Francesco di andare momentaneamente a -2 dal 17esimo posto occupato dal Lecce.

Primo tempo equilibrato in cui i padroni di casa si dimostrano più propositivi, mentre i brianzoli perdono Keita per infortunio. Nella ripresa i biancorossi provano a rendersi più pericolosi ma peccano di precisione, così il nuovo acquisto dei veneti sigla il gol del definitivo 1 a 0, nonostante la sua espulsione per doppia ammonizione al 97′.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter – 68 punti

Napoli – 65 punti

Atalanta – 58 punti

Bologna – 57 punti

Juventus – 56 punti

Lazio – 55 punti

Roma – 53 punti

Fiorentina – 52 punti

Milan – 51 punti

Torino – 40 punti

Udinese – 40 punti

Genoa – 38 punti

Como – 33 punti

Verona – 31 punti

Cagliari – 30 punti

Parma – 27 punti

Lecce – 26 punti

Empoli – 24 punti

Venezia – 24 punti

Monza – 15 punti