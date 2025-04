Verona, Zanetti senza peli sulla lingua: «Quest’anno mangiata tanta m***a»

Vigilia di conferenza stampa per Paolo Zanetti. Il Verona, domani pomeriggio, giocherà in casa contro il Genoa con l’obiettivo di ottenere punti per arrivare quanto prima all’obiettivo salvezza, un traguardo che fino a qualche mese fa sembrava difficile da raggiungere. Infatti, il tecnico dei veneti ha parlato davanti ai giornalisti in modo diretto:

«L’annata non è finita quindi penso che il tempo dei bilanci arriverà, comunque è stato un anno in una piazza fantastica, in cui ho mangiato tanta m***a me ma in cui mi sono emozionato anche tanto. Credo che la condizione che abbiamo oggi non è quella di doverci sentire già a posto ma di essere padroni del nostro destino senza dover andare a vedere cosa fanno gli altri, noi non facciamo tabelle perchè vogliamo fare i punti anche se poi la quota salvezza verrà determinata anche dagli altri».