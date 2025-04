Serie B: il Var annulla il vantaggio del Cittadella sulla Sampdoria. Reti inviolate all’intervallo

Allo stadio “Luigi Ferraris” sul risultato di 0-1 primo tempo di Sampdoria-Cittadella, sfida delle 0re 17:15 valida per la 33esima giornata di Serie B. Quarantacinque minuti molto positivi da parte della squadra del neo-allenatore Federico Evani, molto più propositiva rispetto ai veneti che, tuttavia, hanno il merito di essere più concreti e cinici. Infatti, dopo l’imprecisione negli ultimi metri da parte dei blucerchiati, i granata passano in vantaggio in pieno recupero grazie alla rete di Okwonkwo, ma il Var interviene e annulla tutto per via di una posizione irregolare.

Continue Reading