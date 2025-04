Carrarese, Shpendi: «A Palermo sarà durissima, ma prima o poi la vittoria in trasferta arriverà»

Protagonista con la rete del definitivo 2 a 2 nel pareggio casalingo contro il Catanzaro, Stiven Shpendi, giocatore della Carrarese, ha rilasciato le seguenti parole nel post-partita:

«In questo momento – si legge su Voceapuana.com – mi sento bene, anche fisicamente. Aiutare la squadra con questo gol mi dà grande fiducia. È stata una liberazione, per me e per lo stadio: era un momento delicato e serviva un guizzo. Abbiamo giocato bene, peccato essere andati sotto perché inizialmente abbiamo accusato il colpo. Ma alla fine il pari è risultato giusto. Il mio ruolo in attacco? Posso giocare in tutte le posizioni, mi adatto a ciò che mi viene chiesto. Oggi il mister mi ha chiesto di entrare in campo e dare tutto me stesso, e così ho fatto. La prossima partita, in casa del Palermo, sarà durissima. Loro lottano per i playoff. Ma ci andremo tranquilli e fiduciosi. La vittoria in trasferta? Per la legge dei grandi numeri, prima o poi arriverà».