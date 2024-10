Tovalieri sul Bari: «Servono più punti in casa. Altrimenti bisogna correre lontano dal San Nicola»

Sandro Tovalieri, ex calciatore del Bari, si è espresso a La Gazzetta del Mezzogiorno sul campionato fin qui disputato dai galletti.

«Punti? Il Bari quest’anno gioca bene. Tuttavia, per ambire ad un campionato importante, serve ottenere più punti in casa. Altrimenti, sei costretto a correre lontano dal San Nicola. Del resto, anche chi ha speso tanto sta facendo fatica. Bisogna inanellare dei risultati importanti per stare in pianta stabile in posizioni più rilevanti in classifica. Essere decimi o quarti fa una bella differenza.

Faletti e Lella? Lella è bravo. Idem Falletti, anche se quest’ultimo dovrebbe giocare più avanti. Quando si abbassa a prendere la palla a centrocampo, perde un po’.

Partner Lasagna? Accanto a Lasagna, serve uno stoccatore centrale come Novakovich e Favilli».