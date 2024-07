Tuttosport: “Lasagna per Longo, Lapadula per Dionisi? Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Bari si è convinto a dare una chance a Kevin Lasagna: 32 anni il mese prossimo, negli ultimi quattro anni tra Udinese, Verona e Karagümrük ha segnato un totale di 9 gol. Nel biennio precedente aveva giocato però anche 7 partite con la Nazionale di Roberto Mancini. Luigi De Laurentiis e il direttore sportivo Giuseppe Magalini sono convinti di rilanciarlo. Lasagna torna in Italia con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Bari continua anche il pressing per il portiere del Cagliari Boris Radunovic.

Il Catanzaro, che ha ufficializzato il centrocampista greco Ilias Koutsoupias a titolo definitivo dal Benevento, continua a insistere con il Vicenza per il fantasista Matteo Della Morte e con l’Atalanta per l’attaccante Simone Mazzocchi, reduce da una stagione con 4 gol in 35 partite al Cosenza.

Il Sassuolo rinforza il centrocampo con Fabrizio Caligara dall’Ascoli: per convincere il giocatore è stata decisiva una telefonata di Fabio Grosso, che l’aveva plasmato nel settore giovanile della Juventus e da lì la mezzala aveva spiccato il salto fino al debutto in Champions League subentrando a Higuain in un match del 2017 perso 3-0 a Barcellona. Quello del Sassuolo è stato un vero e proprio blitz: sul giocatore sembrava infatti in netto vantaggio il Cosenza, ma il progetto e le ambizioni degli emiliani sono decisamente migliori rispetto a quelli dei calabresi. Cosenza che sta trattando con il Verona l’attaccante, figlio d’arte, Juan Manuel Cruz.

Yayah Kallon, attaccante del Verona, è ora conteso da Salernitana e Carrarese, anche se i toscani essendosi mossi in anticipo rispetto ai campani rimangono i favoriti per averlo in prestito potendogli anche garantire se non proprio la titolarità sicuramente un alto minutaggio. Il Cesena si è assicurato Marco Curto, difensore del Como, che arriva con la formula del prestito.

Il Palermo tiene nel mirino il terzino del Cittadella Lorenzo Carissoni e quello mancino del Como Nikolas Ioannou, e lavora a una doppia operazione con la Salernitana, che potrebbe portare in Sicilia il centrocampista Matias Legowski e l’attaccante Chukwubuikem Ikwuemesi. Il vero obiettivo per l’attacco dei rosanero potrebbe però essere Gianluca Lapadula (Cagliari), sul quale c’è il Pisa da almeno un paio di settimane per accontentare Pippo Inzaghi, che ha già avuto il bomber l’anno in cui dominò il campionato di Serie B con il Benevento.

A Frosinone il direttore sportivo Angelozzi cerca giocatori anche di prospettiva e comunque funzionali al calcio di Vivarini: al Parma ha chiesto l’attaccante esterno Tjas Begic, classe 2003. Paolo Bravo, direttore sportivo del Sudtirol, continua a scandagliare il mercato della Serie C e ha messo gli occhi sul centrocampista dell’Audace Cerignola Galo Capomaggio.