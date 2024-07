Repubblica: “Palermo, urgono rinforzi. C’è la pista argentina e si tratta con Giorgini”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sul mercato del Palermo con Dionisi che ha in mano una squadra “cantiere”.

Un cantiere aperto con tanti rebus da sciogliere e rinforzi necessari, che potrebbero arrivare anche dall’Argentina. Se la sconfitta in amichevole per 1-0 contro il Rapperswil, non si può certo considerare un campanello d’allarme, è vero che il Palermo adesso deve accelerare con il mercato, perché tra un mese inizia il campionato (il 16 agosto a Brescia).

Il Palermo si trova ad affrontare un periodo di transizione con molte sfide da risolvere e la necessità di rinforzi, che potrebbero arrivare anche dall’Argentina. Nonostante la sconfitta per 1-0 in amichevole contro il Rapperswil non possa essere considerata un campanello d’allarme, è chiaro che il Palermo deve accelerare le operazioni di mercato, poiché il campionato inizia tra un mese, il 16 agosto a Brescia.

«Spero che i nuovi arrivino il prima possibile, il campionato non aspetta», ha dichiarato Alessio Dionisi dopo la partita. Il tempo stringe e la squadra ha bisogno di rinforzi, soprattutto a centrocampo e in attacco. Tuttavia, le trattative più avanzate riguardano la difesa e le fasce.

Le Trattative in Corso

Il Palermo sta cercando di chiudere l’affare per l’esterno destro Nicolò Pierozzi della Fiorentina, valutato circa 3 milioni di euro. Classe 2001, Pierozzi può essere tesserato come under grazie alla sua esperienza in Serie B, avendo disputato un’ottima stagione alla Reggina sotto la guida di Pippo Inzaghi due anni fa.

Un altro nome caldo è quello di Gian Marco Ferrari, ex capitano del Sassuolo e attualmente svincolato, nel mirino di diversi club di Serie A e B. Anche Federico Ceccherini del Verona è vicino al Palermo, ma si attende ancora una decisione definitiva.

Giovani Promesse e Piste Argentine

Andrea Giorgini, 22 anni, attualmente al Südtirol, è un altro giovane promettente finito nel taccuino di De Sanctis. Dall’Argentina, due piste calde portano a Valentin Gomez, esterno sinistro del Velez, e Agustin Martegani, centrocampista offensivo del San Lorenzo, già noto a De Sanctis per il prestito alla Salernitana della scorsa stagione.

Interessi Internazionali

Dalla Francia, si registra l’interesse del Palermo per Stradari Appuah, ala sinistra classe 2004 del Nantes, valutato 3 milioni di euro.

Situazioni in Bilico

Molti giocatori del Palermo sono ancora in bilico. Il capitano Matteo Brunori, in teoria incedibile, potrebbe essere sensibile a offerte di altre squadre. Anche il centrocampo necessita di un regista di qualità, una figura mancata la scorsa stagione. Non è chiaro se Dionisi si accontenterà di Stulac o richiederà un rinforzo di categoria, come Mazzitelli del Frosinone.

Fabio Lucioni, veterano della Serie B, sembra destinato a restare e ha cercato di motivare l’ambiente: «La voglia di conquistare la Serie A c’è da parte di tutti e si stanno facendo le cose nel migliore dei modi, ma nel calcio non ci sono certezze, dobbiamo dare il massimo in ogni allenamento e non accontentarci».

Resta incerto il futuro di giocatori come Graves, Nedelcearu e Buttaro in difesa, Damiani, Stulac e Di Mariano a centrocampo, e Vasic, richiesto in prestito dal Partizan di Belgrado.