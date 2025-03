“Mi volete a parametro zero?”: Candreva prova il tentativo disperato in Serie A | Un aiuto per andare in Europa

Serie A, tentativo disperato per Antonio Candreva: la sua esperienza può essere d’aiuto per andare in Europa

Dopo quasi un anno di inattività è arrivata la decisione che ha spiazzato (quasi) tutti: Antonio Candreva lascia il mondo del calcio. Lo fa dopo aver collezionato oltre 500 presenze (per la precisione 502) in Serie A, 85 gol fatti e ben 100 assist.

Un punto di riferimento anche per la Nazionale azzurra: 54 gettoni condite da 7 centri. Il tutto comunicato attraverso un post, pubblicato sui social, in cui ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa fantastica avventura durata oltre venti anni.

Allo stesso tempo, poche ore dopo l’annuncio dal suo ritiro, ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘RadioSei‘. Nel corso della stessa ha affrontato vari argomenti. Tra questi anche quella di un tentativo disperato di ritornare nella massima serie italiana.

Il suo prezioso aiuto sarebbe una manna dal cielo per la squadra che sta lottando, con le unghie e con i denti, per piazzarsi nelle zone alte della classifica. Soprattutto per raggiungere un importante obiettivo: quello di centrare l’Europa.

Candreva, ultimo tentativo per la Serie A: “Mi volete gratis?”

Antonio Candreva, a questo punto della sua vita, difficilmente tornerà indietro e cambierà idea. Con il calcio professionistico ci ha messo una pietra sopra. Anche se non è assolutamente da escludere che il suo futuro possa essere in Kings League dove è ambito da alcuni club pronti a puntare su di lui. Per il famoso torneo di calcio a 7, ideato dall’ex leggenda del Barcellona Gerard Piquè, sarebbe un colpo da 90. L’ex esterno della Lazio e dell’Inter, però, ha rivelato un clamoroso retroscena.

Ovvero quella che avrebbe potuto chiudere la carriera in Serie A in un importante club. Stiamo parlando della Lazio. Per il classe ’87 si sarebbe trattato di un clamoroso ritorno dopo che ha vestito la maglia dei biancocelesti per ben 4 anni. Il suo obiettivo era quello di chiudere la carriera nella sua Roma, ma sponda laziale. Purtroppo per lui, però, non c’è stata alcuna opportunità: “Ho chiamato e chiesto se fosse possibile chiudere la carriera nella Capitale. Non mi aspettavo un ok. Sapevo fosse difficile per le liste. L’ho fatto senza pretese“.

Candreva, clamoroso tentativo: obiettivo ritornare in Serie A

Altro che mancanza di voglia e di stimoli, Candreva prima di prendere la decisione di lasciare il calcio voleva contribuire alla causa biancoceleste. Peccato per lui, però, che dall’altra parte non ci sia mai stato un interessamento né altro.

Con i biancocelesti è diventato un idolo della tifoseria tra il 2012 ed il 2016. Proprio con la Lazio ha vinto il suo unico trofeo da calciatore: ovvero la Coppa Italia, nella stagione 2012-2013, nel derby vinto contro la Roma per 1-0 con gol di Lulic al minuto 71′.