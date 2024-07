Dall’Argentina: offerta del Palermo per Martegani del San Lorenzo

Il Palermo guarda in Argentina per rinforzare il centrocampo. Secondo German Grarcia Groca, giornalista di “Tyc Sports“, i rosanero avrebbero formulato un’offerta al San Lorenzo per Agustin Martegani. La proposta si basa su un prestito con obbligo di riscatto qualora i siciliani dovessero raggiungere la promozione in Serie A.

🚨#Palermo pretende a Agustín Martegani, mediocentro de #SanLorenzo. 👉🏾La propuesta es un préstamo con obligación de compra en caso que el club 🇮🇹 consiga el ascenso. pic.twitter.com/C9VU8xiPT4 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 17, 2024