Palermo: nei giorni scorsi visita a Livigno di Stefano Taboga (FOTO)

Attraverso il proprio profilo LinkedIn, il Palermo ha reso noto che Stefano Taboga, Chief Marketing & Sales Officer di Cigierre, Compagnia Generale Ristorazione Spa, azienda proprietaria del brand Old Wild West, ha fatto visita ai rosanero a Livigno. Di seguito il post completo:

“Nei giorni scorsi è venuto a farci visita a Livigno, sede del ritiro del Palermo, Stefano Taboga Chief Marketing & Sales Officer di Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa, azienda proprietaria del brand Old Wild West.

Anche per la stagione 2024/25, Old Wild West si conferma Main Partner del club rosanero e sarà presente su tutti i kit da gioco indossati dai calciatori in gare ufficiali.

“Siamo felici di continuare questa partnership con una società che come noi ha grandi sogni e con la quale condividiamo i valori positivi dello sport e dello spirito di squadra – afferma Stefano Taboga – Affiancare anche quest’anno il brand Old Wild West al Palermo FC ci rende orgogliosi e ci dà l’opportunità di realizzare insieme nuove iniziative per tutti i tifosi e i nostri clienti”.

Old Wild West, è la burgers & steak house ispirata all’ambientazione e allo stile del vecchio West della famiglia Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa, azienda di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining”.

