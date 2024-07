Calciomercato Frosinone: stage in ritiro per il fratello gemello di Oyono

Il Frosinone potrebbe essere la nuova casa dei fratelli Oyono. Oltre ad Anthony, anche il gemello Jeremy potrebbe diventare un nuovo giocatore ciociaro. Infatti, riporta TuttoFrosinone.com, il giocatore sta svolgendo uno stage nel ritiro di Fiuggi, nel quale verrà valutato dal tecnico Vincenzo Vivarini. Terzino destro come il fratello, Jeremy è attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza in Francia con il Boulogne, in Francia.

