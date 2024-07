Sassuolo, Grosso: «Ancora non si sa quale sarà il nostro futuro, ma abbiamo le idee chiare»

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato a seguito dell’amichevole vinta 22-0 contro l’Alta Anaunia. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

«Stiamo facendo dei bei allenamenti e stiamo provando a rimettere l’entusiasmo che servirà per affrontare questo campionato difficile e quella di oggi è una parte di quello che stiamo facendo contro una squadra che ringraziamo per essere venuta a farci da sparring partner. Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, sappiamo di dover migliorare tantissimo e lavoreremo giornalmente per provarci e riuscirci.

Ho scelto delle formazioni miste, con tanti giovani e molti giocatori ancora fuori. Per avere indicazioni è presto, per ora proviamo a darcele e ce le daremo perché siamo tanti e stiamo provando ad allenarci tutti quanti al meglio, poi mi auguro che fra qualche tempo si delineeranno le situazioni perché è importante farlo. E da lì avremo indicazioni in più.

Per me è una bella opportunità essere qui, ho tanti giocatori e un gruppo di qualità. Ci sono tante voci attorno a noi perché siamo retrocessi anche se non dovevamo e ci sono tanti giocatori forti in neroverde. Ancora non si sa quale sarà il nostro futuro, ma abbiamo le idee chiare su come delinearlo quanto prima possibile per essere pronti per l’inizio di un campionato che sarà difficile come sempre. A me piace che i ragazzi in campo facciano quello che gli riesce meglio, poi ovviamente metto in preventivo gli errori di tecnica e tattica, non quelli sul modo di affrontare le gare. Cercheremo di arrivare pronti quando servirà e quando il campionato lo richiederà».