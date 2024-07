Brescia, l’ex rosa Corrado si presenta: «Impossibile rifiutare un club come questo»

Nella giornata di oggi, mercoledì 17 luglio, Niccolò Corrado si è presentato alla stampa come nuovo giocatore del Brescia. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Sono molto felice di aver fatto questa scelta, sinceramente non mi aspettavo che accadesse tutto in così poco tempo, ma quando ho sentito la chiamata non potevo rifiutare. Sicuramente io sono un ragazzo ambizioso, ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra e cercare di lavorare fin da subito. Siamo una squadra forte, vedremo cosa accadrà. Credo di poter dare spinta in fase offensiva in quanto nasco come esterno, anche se dopo ho iniziato a giocare più basso; però mi piace spingere e mettere molti cross in mezzo. Mi sono sentito fortemente voluto, poi conoscevo già il direttore e qualche ragazzo della rosa. É impossibile dire no ad una società storica come il Brescia».