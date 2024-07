Il Sassuolo ha chiuso per Fabrizio Caligara. Dopo le voci emerse nelle ultime ore, i neroverdi hanno accelerato e hanno trovato l’intesa per il centrocampista dell’Ascoli, il quale andrà a rinforzare la rosa di Fabio Grosso. Reduce da una positiva stagione con la maglia bianconera, culminata però con la retrocessione in Serie B, il giocatore riparte dunque dalla cadetteria. A riportarlo è Nicolò Schira su TuttoB.com.

