Sky Sport: “Frosinone, occhi su Begic del Parma”

Tjas Begic, poco impiegato lo scorso anno, dovrebbe lasciare il Parma durante la sessione estiva di calciomercato. L’idea del club ducale è quella di cedere il classe 2003 in prestito per farlo giocare con continuità. Secondo Sky Sport, infatti, i crociati starebbero trattando con il Frosinone per la cessione dell’ex Vicenza a titolo temporaneo. Gli emiliani ritengono che la piazza ciociara sia ideale per la crescita del ragazzo, per cui le parti sono in contatto per provare a raggiungere l’intesa.

Continue Reading