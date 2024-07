Ti vendiamo, però devi rinnovare il contratto: Ausilio costretto a fare la doppia mossa | Cessione pesantissima

Inter: Ausilio piazza la prima uscita ma prima serve il rinnovo di contratto. Doppia operazione, poi la cessione.

L’Inter lavora al mercato in sordina in questa fase. Terminato l’Europeo la priorità per Inzaghi sarà riavere tutti i big alla Pinetina il prima possibile, per tornare a lavorare con il gruppo al completo e andare avanti con la preparazione estiva, fondamentale per i primi mesi di campionato. E sarà fondamentale anche vedere le condoni con cui tutta la rosa tornerà dalle nazionali, anche psicologiche dopo una stagione praticamente infinita.

Oltre ai colpi in entrata, la società promette di non avere ancora finito con le sorprese. Ci sono tanti nomi sulla lista di Marotta e di Ausilio, ma questo dipenderà anche dalle uscite.

Molto importante per l’Inter sarà riuscire a piazzare gli esuberi che ormai risultano fuori dal progetto tecnico di Inzaghi, potere incassare e reinvestire, visto l’occhio al bilancio della nuova proprietà americana. Un giocatore in attacco è in partenza, e in queste ore si sta lavorando per trovare una nuova sistemazione per lui.

Inter, cessione in vista: le pretendenti

L’Inter proverà a vendere Correa, dopo l’esperienza all’estero infatti l’argentino è tornato in Italia, ma Inzaghi ha ormai espressamente comunicato di non volere puntare su di lui il prossimo anno. La fase calante del giocatore però è adesso anche un problema di mercato in uscita. In questo momento sono poche le pretendenti, dopo qualche vaga ipotesi in Serie A, l’unica pista che rimane sarebbe quella greca.

Su di lui ci sarebbe l’Aek Atene come già era trapelato nelle scorse settimane, ma adesso l’Inter potrebbe decidere di rinnovare il suo contratto per non fare disperdere il valore del giocatore. Ecco quanto chiede il club nerazzurro, e quanto costerebbe Correa all’Inter qualora dovesse rimanere.

Quanto costa all’Inter Correa

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza in queste ore, Correa dovrebbe essere ceduto per non andare in perdita, a circa 15 milioni di euro considerando anche lo stipendio pari a 6,5 milioni di euro lordi. Il calcolo è stato fatto in base all’ammortamento del suo stipendio tra gli anni di contratto. Il costo storico di Correa è di 33 milioni di euro, con un valore al giugno 2023 di 16 milioni di euro.

Il suo valore di mercato attuale però, viste le ultime uscite e la scadenza nel 2025, è di circa 8 milioni. Ecco perché l’Inter vorrebbe aumentare il tiro e convincere l’AEK ad alzare l’offerta per portare a casa l’argentina in Grecia.