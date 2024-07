Conferme dall’Argentina: “Il Palermo acquista Gomez e lo manda in prestito al River Plate”. Il servizio dei media argentini (VIDEO)

Anche dall’Argentina giungono conferme. Il City Group ha completato un altro affare significativo, questa volta per il Palermo, con l’acquisizione di Valentín Gómez, giovane difensore argentino, dal Vélez per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Tuttavia, il giocatore rimarrà in Argentina per i prossimi due anni, poiché è stato immediatamente girato in prestito al River Plate.

Questa operazione si inserisce nella strategia del City Group di potenziare la squadra del Palermo con talenti promettenti, avvalendosi della loro estesa rete di osservatori, particolarmente attiva in Sudamerica. Nonostante l’arrivo di Gómez a Palermo sia previsto solo tra due anni, l’acquisto rappresenta un investimento a lungo termine che potrebbe portare benefici sostanziali al club.

Il centrale difensivo, classe 2003, si appresta a svolgere le visite mediche questa mattina con il River Plate, segnando così l’inizio del suo biennio in prestito, periodo durante il quale il Palermo seguirà attentamente il suo sviluppo e la sua crescita in uno dei club più prestigiosi dell’Argentina.

Dall’Argentina: “Palermo, preso Valentin Gomez. Andrà in prestito al River Plate”

¡VALENTÍN GÓMEZ SE HARÁ LA REVISIÓN MÉDICA MAÑANA! ⚔🏥 💰 El ex defensor de Vélez llegará a River en calidad de préstamo desde el Palermo de Italia. 🎙 @relatasager en #PuedePasar, con la conducción de @yojulifernandez pic.twitter.com/6FwURKJwQy — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 17, 2024

RIVER TIENE SU NUEVO REFUERZO 🛑El City Group pagó una cifra cercana a los U$S7.5M netos por Valentín Gómez. 🔵Vélez se queda con 5% de plusvalía. 🤝Se lo presta a River por medio del Palermo de Italia. 🏥Mañana revisión médica y firma de contrato del jugador. pic.twitter.com/JbsTXiVHlp — Pase De Gol (@PaseDeGol22) July 17, 2024

💣💰 Valentín Gómez fue ADQUIRIDO por el City Group a cambio de 7.500.000 dólares NETOS. Por su parte, #Velez se quedó con una PLUSVALÍA de un 5% de una futura venta. 🏥 Mañana se hará la revisión medica y firmará contrato. #River será socio del Palermo de Italia (City Group)… pic.twitter.com/AafP3vHflq — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) July 17, 2024

Valentín #Gómez es nuevo jugador de @RiverPlate. El City Group, por medio del Palermo de Italia, pagará al jugador de #Vélez y se lo cederá al Millonario. Mientras esta en pleno auge lo de las SAD y el gobierno, pasan estas cosas en el fútbol argentino. Que difícil esta la cosa. pic.twitter.com/mh005NvFfC — Eze castro 🏟🎙 (@Ezecastro__) July 17, 2024