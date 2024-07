Dalla Serbia: “Il Partizan Belgrado mette gli occhi su Vasic del Palermo”

Il Partizan di Belgrado sembra aver messo gli occhi su Vasic, talento serbo, originario di Banja Luka ma con cittadinanza italiana, attualmente tesserato con il Palermo. Arrivato in Sicilia dall’Est Padova per una cifra di 3 milioni di euro, Vasić non ha trovato molto spazio nel “Renzo Barbera”, giocando solo 764 minuti in 20 partite la scorsa stagione, limitato anche da un infortunio.

Come riportato da “Mozzart Sport” si apprende che il Partizan sta valutando di portare Vasić all’Humska, con l’opzione preferita che sarebbe il prestito, sebbene l’acquisto del contratto rimanga sul tavolo, nonostante la difficoltà e il costo maggiore di questa operazione, complessa anche per il coinvolgimento del City Group, che detiene il Palermo e altre squadre europee.

Vasić è visto come il sostituto ideale di Samed Baždar, essendo in grado di coprire bene quella parte di campo con il suo stile di gioco. La sua giovane età sarebbe un vantaggio aggiunto nel contesto delle nuove regole della Mozart Bet Superleague, che richiedono la presenza in campo di due giovani nati dopo il 1° gennaio 2002. Inoltre, la sua voglia di giocare più minuti lo rende ancora più attraente per il Partizan.

Se il trasferimento dovesse andare in porto, si tratterebbe di un ritorno di fiamma per un profilo come quello di Denis Stojković, che aveva fatto una mossa simile durante il mandato di Savo Milošević. Vasić, inoltre, ha già fatto esperienza internazionale con la nazionale giovanile serba, partecipando a quattro partite nelle qualificazioni per il Campionato Europeo Giovanile 2025, e si prospetta come un potenziale futuro titolare nella nazionale maggiore.