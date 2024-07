Gds: “Palermo, serve una scossa dal mercato. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo.

La recente sconfitta contro il Rapperswil evidenzia ulteriormente la necessità per il Palermo di una scossa dal mercato. Tra i nuovi acquisti, solo Gomis ha giocato finora, mettendo in luce che c’è ancora molto da fare, specialmente in difesa, dove De Sanctis intende intervenire con maggior decisione.

I nomi più accreditati nella lista del direttore sportivo sono Pierozzi della Fiorentina e Ceccherini del Verona. Pierozzi non ha ancora ricevuto l’ok per raggiungere Livigno a causa di questioni economiche e burocratiche, ma l’operazione è in dirittura d’arrivo e potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Ceccherini ha già accettato la destinazione rosanero, ma è insidiato da altri profili, tra cui Giorgini del Südtirol, classe 2002 con una valutazione inferiore al milione di euro. La sua duttilità, potendo giocare sia come centrale che come terzino, offre a Dionisi più soluzioni, e il club di Bolzano è disposto a lasciarlo partire. In caso di arrivo di Giorgini, il principale indiziato a lasciargli il posto sarebbe Graves.

Un’operazione più clamorosa potrebbe riguardare Ferrari: l’accordo con la Cremonese non è stato trovato e ora i lombardi hanno virato su Marrone del Lecco. Il Palermo, che aveva già dialogato con l’ex Sassuolo a giugno, potrebbe riaprire la trattativa, pur sapendo che molte squadre sono pronte a offrire a Ferrari un contratto importante.

Infine, in prospettiva, c’è l’affare per Gomez del Velez. Il City Football Group sta cercando la formula migliore per portarlo a Palermo tra 18 o 24 mesi. Nel frattempo, l’argentino rimarrebbe in prestito al River Plate. L’ultimo ostacolo riguarda il metodo di pagamento: il Velez vuole 10 milioni subito, mentre il Palermo preferirebbe una formula diversa o comunque un esborso minore.